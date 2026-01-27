Mercato OL : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lyon

C’est un véritable coup de massue pour l’OL. Alors que le prodige brésilien Endrick commence à peine à illuminer la Ligue 1, le Real Madrid aurait déjà pris la décision de le rapatrier.

Mercato OL : Coup dur, le Real Madrid décide de rappeler Endrick

La nouvelle risque de faire grincer des dents du côté de l’OL. Alors qu’Endrick semble avoir trouvé à Lyon le cadre idéal pour se relancer, le Real Madrid aurait tranché : le prodige brésilien va être rapatrié.

En grande difficulté au sein de la Maison Blanche, Endrick avait choisi de quitter Madrid pour retrouver du temps de jeu. Arrivé à l’OL à la fin du mois de décembre, l’ancien joyau de Palmeiras montre qu’il a le talent et la force dans les jambes. Il fait déjà trembler les filets. Buteur dès son premier match officiel sous le maillot lyonnais, il s’est ensuite illustré comme passeur décisif lors de sa première titularisation en Ligue 1.

Dimanche, face au FC Metz, le Brésilien a confirmé sa grande forme en claquant trois pions pour sa deuxième apparition en championnat. Des performances XXL qui font du bruit en Espagne. Selon Defensa Central, le Real Madrid aurait déjà pris la décision de faire revenir Endrick dès la fin de la saison.

Le club espagnol lui aurait même réservé une place dans l’effectif pour l’exercice prochain. En interne, la direction estimerait que son faible temps de jeu au Real Madrid était lié aux choix de Xabi Alonso, désormais hors du projet madrilène.

