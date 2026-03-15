Coup de tonnerre : Harry Kane, prochaine star du Paris SG ?

Le PSG veut s’offrir les services d’un numéro 9 de calibre mondial lors du prochain mercato estival. Harry Kane, le serial buteur du Bayern Munich, pourrait être la grande surprise du Qatar pour les supporters parisiens.

Mercato PSG : Harry Kane remplaçant de Dembélé ?

Cet été, le Paris SG prépare du très lourd pour renforcer son secteur offensif. À en croire PSG Inside Actus sur Twitter, le club de la capitale va recruter un numéro 9 de classe mondiale. « Paris voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club a temporisé. Pas question de surpayer ni de bricoler. Cet été, l’objectif est clair : du lourd », assure le média spécialisé.

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Les médias anglais ont récemment évoqué les noms d’Erling Haaland (Manchester City) et Junior Kroupi (Bournemouth), mais Nasser Al-Khelaïfi rêverait d’un joueur plus expérimenté pour porter l’attaque du PSG la saison prochaine. Surtout si Ousmane Dembélé décide de partir si le club ne lui offre pas le salaire de 50 millions d’euros, qu’il réclame pour prolonger.

D’après le site catalan El Nacional, les dirigeants parisiens n’excluraient pas de vendre l’attaquant français en cas de grosse offre venant d’Arabie Saoudite. Si un tel scénario venait à se produire, deux profils seraient en ce moment en étude pour remplacer Dembélé : Julian Alvarez (Atlético Madrid) et Harry Kane.

Si le premier semble plus compliqué à déloger de Madrid, l’international anglais de 32 ans pourrait partir si le Bayern obtient un gros chèque, son contrat venant à expiration en juin 2027. Auteur de 45 buts et 5 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Tottenham prouve qu’il est encore bon pour le très haut niveau.

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Luis Enrique adore son profil et son arrivée pourrait carrément booster l’attaque des Rouge et Bleu. Estimé à 65 millions d’euros sur Transfermarkt, Harry Kane pourrait donc faire l’objet d’une offensive d’envergure de la part du Paris SG dans les semaines à venir.

Efficace devant le but et à l’aise dans le jeu collectif, Kane serait le transfert parfait pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr, si le Bayern Munich décide de vendre pour recruter un avant-centre plus jeune.

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