© Al-Ittihad : Karim Benzema ne souhaite pas revenir en Europe

Alors que l’avenir de Karim Benzema à Al-Ittihad continue d’alimenter les spéculations, les rumeurs se sont intensifiées ces dernières heures.

Al-Hilal plutôt que les clubs européens pour Karim Benzema

Selon les dernières informations, et contrairement à ce qui a pu être avancé, l’ancien attaquant du Real Madrid n’envisage pas un retour en Europe. Un élément vient étayer cette position : il a décliné, il y a quelques jours, une proposition de la Juventus.

Dans le même temps, une réunion est prévue entre la direction d’Al-Ittihad et l’entourage de Karim Benzema afin d’échanger sur la suite de son parcours.

Si Al-Hilal a manifesté son intérêt pour attirer le buteur de 38 ans et que le Français se montre attentif à ce nouveau projet, la situation reste toutefois ouverte. À ce stade, rien n’est acté. Le PIF, seul décisionnaire concernant l’avenir du joueur, n’a pas encore donné son feu vert pour un éventuel transfert de Karim Benzema vers Al-Hilal.