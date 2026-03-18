OM : Une grosse décision confirmée, fin de la polémique !

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Le tumulte est retombé du côté de l’OM et du Vélodrome. Après plusieurs jours de débats enflammés autour de la fin de match face à Auxerre, la direction de l’arbitrage de la Fédération Française de Football a tranché sans ambiguïté, validant une décision qui a fait couler beaucoup d’encre.
OM : Une fin de match enflammée face à Auxerre
Vendredi soir, l’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur face à AJ Auxerre. Mais à quelques minutes du coup de sifflet final, un but bourguignon est venu semer le doute et réveiller les fantômes d’un passé parfois cruel pour les Phocéens. Sur le terrain, Marc Bollengier n’a pas hésité longtemps. Main signalée, but refusé.
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Une décision immédiatement scrutée, disséquée, contestée… et passée au crible de l’assistance vidéo, sans que celle-ci n’y trouve matière à correction. Rapidement, les débats se sont déplacés hors du rectangle vert. Certains observateurs ont pointé une éventuelle main d’Emerson dans la surface marseillaise, susceptible de provoquer un penalty en faveur d’Auxerre.
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Mais la direction de l’arbitrage a été catégorique : « conformément à la loi 12, le but devait bien être refusé car l’attaquant a marqué directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle ». Une précision réglementaire qui ferme la porte à toute interprétation.
Une décision qui met fin aux contestations
L’instance arbitrale a également tenu à souligner la justesse de l’analyse vidéo. Elle précise que « le travail de l’arbitre vidéo a également permis de confirmer l’absence d’infraction lors de la déviation du ballon par le défenseur n°33 », validant ainsi l’ensemble de la séquence. Pour Marseille, cette confirmation agit comme une bouffée d’air. Pour Auxerre, elle laisse un goût amer.
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