OM : Une grosse décision confirmée, fin de la polémique !

Le tumulte est retombé du côté de l’OM et du Vélodrome. Après plusieurs jours de débats enflammés autour de la fin de match face à Auxerre, la direction de l’arbitrage de la Fédération Française de Football a tranché sans ambiguïté, validant une décision qui a fait couler beaucoup d’encre.

OM : ‎Une fin de match enflammée face à Auxerre

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur face à AJ Auxerre. Mais à quelques minutes du coup de sifflet final, un but bourguignon est venu semer le doute et réveiller les fantômes d’un passé parfois cruel pour les Phocéens. ‎Sur le terrain, Marc Bollengier n’a pas hésité longtemps. Main signalée, but refusé.

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Une décision immédiatement scrutée, disséquée, contestée… et passée au crible de l’assistance vidéo, sans que celle-ci n’y trouve matière à correction. ‎Rapidement, les débats se sont déplacés hors du rectangle vert. Certains observateurs ont pointé une éventuelle main d’Emerson dans la surface marseillaise, susceptible de provoquer un penalty en faveur d’Auxerre. ‎

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Mais la direction de l’arbitrage a été catégorique : « conformément à la loi 12, le but devait bien être refusé car l’attaquant a marqué directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle ». Une précision réglementaire qui ferme la porte à toute interprétation.

‎Une décision qui met fin aux contestations

‎L’instance arbitrale a également tenu à souligner la justesse de l’analyse vidéo. Elle précise que « le travail de l’arbitre vidéo a également permis de confirmer l’absence d’infraction lors de la déviation du ballon par le défenseur n°33 », validant ainsi l’ensemble de la séquence. ‎Pour Marseille, cette confirmation agit comme une bouffée d’air. Pour Auxerre, elle laisse un goût amer.

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