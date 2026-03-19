‎Mercato RC Lens : 40M€ ! Le RCL prépare un énorme départ

‎‎Le RC Lens s’apprête à vivre un été brûlant sur le front du mercato. Courtisé en Angleterre, Robin Risser pourrait bien devenir la prochaine grosse vente des Sang et Or, pour un montant qui donne déjà le vertige.

‎‎Mercato RC Lens : Risser, la révélation qui affole l’Europe

‎‎Difficile de passer à côté de la saison XXL de Robin Risser. Impérial dans ses cages, le portier lensois s’est imposé comme l’un des visages forts de cet exercice, en enchaînant les prestations de très haut niveau. Sa progression fulgurante, mêlant sérénité et qualité de relance, a rapidement traversé les frontières de la Ligue 1.

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‎‎Et forcément, les recruteurs ne sont pas restés insensibles. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Newcastle United a déjà coché son nom depuis de longs mois. Son profil moderne, sa taille imposante et sa marge de progression séduisent particulièrement les décideurs anglais, prêts à passer à l’offensive.

‎‎Un prix fixé, Lens ne bradera pas

‎‎À Lens, on ne s’affole pas… mais on anticipe. Les dirigeants artésiens savent qu’ils tiennent un actif précieux et entendent bien en tirer le maximum. Un départ est envisageable, mais à une condition claire : « il faudra aligner un chèque compris entre 30 et 40 millions d’euros ».

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‎‎Un tarif qui traduit l’importance prise par Risser dans le projet lensois. Le club, désormais habitué aux ventes maîtrisées, refuse toute précipitation. Les discussions auraient déjà été amorcées, laissant présager un feuilleton estival particulièrement animé.

‎‎La mise en garde de Pierre Sage

‎‎En coulisses, la direction sportive garde une ligne directrice : conserver une ossature solide. Pierre Sage l’a d’ailleurs rappelé avec lucidité : « En jouant l’Europe, le maintien de l’effectif dans ses grandes lignes à 80 ou 90 % serait un avantage ». ‎Mais l’entraîneur nuance immédiatement :

« À l’inverse, si on doit changer beaucoup de joueurs et réinitialiser les logiciels, ce sera peut-être un peu plus long », a-t-il confié. Un message clair, presque un avertissement. Au RC Lens, vendre oui… mais sans compromettre l’équilibre d’un collectif qui rêve encore plus grand.

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