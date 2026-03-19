Stade Rennais : Grosse inquiétude avant le RC Lens

Le Stade Rennais aborde son déplacement à Bollaert sous tension. Entre blessures et incertitudes, Franck Haise doit composer avec un effectif fragilisé pour défier un RC Lens en pleine forme.

Stade Rennais : Le SRFC compte ses blessés

‎Le Stade Rennais voit son moral sérieusement mis à l’épreuve à l’approche du choc face au RC Lens. Après une défaite frustrante face à Lille, le staff médical surveille de près deux joueurs clés : Alidu Seidu et Sebastian Szymanski. Le défenseur central, véritable pilier de l’arrière-garde depuis janvier, pourrait manquer à l’appel, ce qui compliquerait la solidité défensive du SRFC.

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‎Quant au milieu polonais, auteur d’une saison très productive avec 7 buts et 5 passes décisives, son statut reste incertain. L’absence de Szymanski priverait Rennes de créativité et de punch offensif, un luxe difficile à se permettre contre des Sang et Or invaincus depuis cinq rencontres à domicile.

‎Franck Haise entre prudence et stratégie

‎Le technicien rennais reste concentré mais prudent. Conscient que chaque blessure peut bouleverser son plan de jeu, il espère recevoir des nouvelles encourageantes d’ici le week-end. La gestion de l’effectif sera cruciale pour éviter un match à sens unique.

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‎Le scénario idéal serait de retrouver un bloc solide défensivement tout en maintenant la menace offensive. Le défi est double : sécuriser l’arrière-garde et ne pas sacrifier le dynamisme au milieu. Le club breton doit se réinventer rapidement pour espérer contrer la mécanique bien huilée de Lens.

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