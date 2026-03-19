‎Mercato PSG : Déjà la fin pour Lucas Chevalier ?

‎‎Lucas Chevalier, arrivé au PSG avec l’étiquette de successeur crédible à Gianluigi Donnarumma, traverse sa première zone de turbulences au Paris Saint-Germain. Entre concurrence accrue et doutes naissants, son avenir parisien s’assombrit déjà, au point où des clubs se positionnent pour le relancer.

‎Mercato PSG : Tottenham se positionne pour Lucas Chevalier

‎‎La hiérarchie a basculé presque sans bruit. Matvey Safonov, solide et rassurant, a profité des hésitations de son concurrent pour s’installer dans la cage parisienne. ‎Face à cette montée en puissance, Lucas Chevalier peine à inverser la tendance. Moins décisif dans ses sorties et parfois fébrile sur sa ligne, l’ancien Lillois voit son statut fragilisé, au point de glisser dans la peau inconfortable de numéro deux.

Lire aussi : Mercato PSG : Incroyable ! Départ confirmé pour Chevalier

À voir

‎ASSE : Montanier choque le vestiaire avec un choix fort

‎Ce déclassement n’est pas sans conséquence sur le plan international. À quelques jours de la liste de Didier Deschamps, le portier joue gros. ‎Une absence avec les Bleus face à la Colombie et au Brésil pourrait marquer un coup d’arrêt. Pour un gardien en quête de continuité, le timing est cruel, presque ironique.

Lire aussi : Mercato PSG : Nouveau rebondissement pour Lucas Chevalier ?

‎Dans l’ombre, Tottenham Hotspur surveille la situation avec attention, en quête d’un dernier rempart fiable. ‎Si la tendance ne s’inverse pas rapidement, Chevalier pourrait être tenté de rebattre les cartes dès l’été. À Paris, le temps file vite, parfois trop vite pour s’installer durablement.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Terrible nouvelle confirmée pour Luis Enrique !

À voir

‎Mercato RC Lens : 40M€ ! Le RCL prépare un énorme départ

Mercato PSG : Luis Campos déchire l’offre d’Arsenal

Mercato PSG : Gros coup de Campos, un serial buteur arrive