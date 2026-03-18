PSG : Terrible nouvelle confirmée pour Luis Enrique !

‎Le PSG encaisse un coup dur au pire moment de la saison. Brillant ces dernières semaines, Bradley Barcola est contraint de s’arrêter, ce qui laisse Luis Enrique face à un casse-tête offensif à l’approche des échéances cruciales.

‎PSG : Un coup d’arrêt brutal pour Barcola

‎La soirée parfaite sur la pelouse de Chelsea (0-3) a soudainement viré à l’inquiétude. Sorti en cours de match, Barcola a immédiatement laissé planer le doute, et celui-ci s’est confirmé dès le lendemain. ‎Dans un communiqué sans détour, le club parisien a officialisé la mauvaise nouvelle via un communiqué.

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« Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines », peut-on lire. Une phrase sèche, presque clinique, mais lourde de conséquences pour un joueur en pleine ascension.

‎Un casse-tête au pire moment pour Luis Enrique

‎L’ancien talent de l’Olympique Lyonnais surfait sur une dynamique impressionnante. Avec cinq buts inscrits lors de ses six dernières apparitions, Bradley Barcola incarne la fraîcheur et l’insouciance d’un PSG retrouvé. ‎Son absence casse net cet élan. Au-delà des chiffres, c’est toute la spontanéité offensive parisienne qui perd une pièce maîtresse.

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Dans les petits espaces comme en transition rapide, le jeune international français apportait cette étincelle imprévisible qui fait basculer les grandes rencontres. ‎Pour Luis Enrique, le timing est cruel. À l’approche des quarts de finale de la Ligue des Champions, le technicien espagnol pourrait devoir composer sans l’un de ses atouts majeurs.

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