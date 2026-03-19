Mercato OM : Greenwood envoie un message fort à la direction

Mason Greenwood ne se laisse pas emporter par la tourmente qui secoue l’OM. L’attaquant anglais affiche une sérénité surprenante et semble déjà poser ses conditions pour son futur.

‎OM : Greenwood, entre constance et leadership

‎Après une saison marquée par des hauts et des bas, Mason Greenwood a trouvé un rythme impressionnant ces derniers mois. L’attaquant anglais n’est plus seulement un espoir prometteur : il est devenu le pilier offensif de l’OM. Ses performances répétées font de lui l’un des joueurs les plus décisifs du championnat, capable de changer le cours d’un match à lui seul.

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‎Cette régularité retrouvée lui confère une position stratégique sur le marché des transferts. Malgré les rumeurs incessantes, Greenwood a clairement fait comprendre que son avenir ne se déciderait pas à la légère. Marseille, actuellement solide troisième de Ligue 1, bénéficie directement de sa stabilité et de sa détermination sur le terrain.

‎La Ligue des Champions : le critère décisif

‎Mason Greenwood n’a jamais caché son ambition de jouer en Ligue des Champions. Pour lui, rejoindre un club comme la Juventus Turin dépend avant tout de la qualification européenne. Actuellement, les Bianconeri sont hors de la zone qualificative, ce qui limite fortement l’attractivité turinoise pour l’attaquant anglais.

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‎L’OM, en revanche, peut jouer la carte de la fidélité en se maintenant dans le top 3 de Ligue 1. Greenwood pourrait donc envisager de prolonger son aventure à Marseille si le club phocéen assure sa place en C1. C’est un signal fort envoyé à la direction : ses choix seront guidés par l’ambition sportive, pas uniquement par les offres financières.

🚨 #Marseille Mason Greenwood – Juventus interest!



📌 Juventus have tracked the English forward since 2024 and added him to their transfer list.



🔥 Belief that they could convince the player if Marseille miss out on UCL. pic.twitter.com/hoF7ukTeYG — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 17, 2026

‎Mercato OM : L’Atlético, la tentation espagnole pour Greenwood

‎Malgré tout, la tentation reste présente. L’Atlético de Madrid, déjà qualifié pour la Ligue des Champions, pourrait formuler une offre spectaculaire avoisinant les 100 millions d’euros. Greenwood connaît la Liga pour y avoir joué en prêt à Getafe, ce qui rend l’option espagnole particulièrement séduisante.

‎Pour l’OM, cette situation est un casse-tête stratégique. Faut-il laisser filer son meilleur buteur ou convaincre Greenwood de prolonger ? Pour le moment, toutes les portes restent ouvertes, mais un message est clair : le joueur anglais veut rester maître de son destin et ne se laissera pas précipiter par le mercato.

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