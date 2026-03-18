‎ASSE : Montanier choque le vestiaire avec un choix fort

‎Le nul accroché par l’ASSE à Grenoble n’a pas seulement laissé des traces sportives, il a aussi révélé une décision forte en interne. En redistribuant les cartes du capitanat à l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier a exposé une nouvelle hiérarchie assumée.

‎ASSE : Un brassard qui bouscule les certitudes

‎Privée de ses leaders naturels, l’AS Saint-Etienne s’est retrouvée face à un casse-tête inédit. L’absence de Gautier Larsonneur, pilier du vestiaire et blessé pour plusieurs semaines, conjuguée à celle de Florian Tardieu, a ouvert un vide symbolique que peu de joueurs semblaient prêts à combler.

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‎Dans ce contexte, Montanier n’a pas opté pour la solution de facilité. Plutôt que de s’appuyer sur l’expérience ou l’ancienneté, il a préféré surprendre, quitte à dérouter. Un choix audacieux, presque déroutant, qui traduit une volonté claire : casser les habitudes pour redynamiser un groupe en quête de repères.

‎Le Cardinal, symbole d’un virage assumé

‎En confiant le brassard à Julien Le Cardinal, le technicien stéphanois a envoyé un message limpide. Arrivé récemment, le défenseur n’était pas destiné à incarner immédiatement le leadership. Et pourtant, sa désignation témoigne d’une confiance express et assumée.

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‎Ce pari n’est pas anodin. Il valorise l’impact immédiat, la personnalité et la capacité à s’imposer rapidement dans un collectif. Une manière aussi de rappeler que le statut ne se décrète pas, mais se gagne sur le terrain, séance après séance.

‎Nadé relancé dans la hiérarchie interne

‎Le scénario du match a apporté un éclairage supplémentaire. Contraint de céder sa place en fin de rencontre, Le Cardinal a vu Mickaël Nadé récupérer le brassard, presque naturellement. ‎Ce passage de relais n’a rien d’un détail. Longtemps critiqué, Nadé semble retrouver une place de choix dans l’esprit du staff.

Plus qu’un simple dépannage, ce geste pourrait marquer le début d’un nouveau cycle pour le défenseur, désormais crédible dans un rôle de cadre. ‎Montanier redessine ainsi les contours du leadership stéphanois, tout en misant sur la dynamique plutôt que sur la hiérarchie figée.

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