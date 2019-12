OL : Après Reine-Adélaïde, Memphis Depay opéré avec succès !

À la suite de Jeff Reine-Adélaïde, Memphis Depay, lui aussi victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou avec l'équipe de l' OL, est passé sur le billard. Contrairement au premier, opéré à Lyon, le deuxième a préféré subir son intervention à Rome.

Memphis Depay opéré du genou avec succès à Rome.

C’est en Italie que Memphis Depay s’est fait opérer du genou gauche à Rome (en Italie), suite à la rupture du ligament croisé dont il a été victime lors du match contre le Stade Rennais, le dimanche 15 décembre. Selon les informations de Rudi Garcia, l’attaquant de l’ OL a été opéré avec succès par le docteur Pierpolo Mariani.

Bien avant le buteur néerlandais, son coéquipier Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) était aussi passé sur le billard. Le milieu offensif Tricolore Espoir avait été opéré du genou droit par le docteur Sonnery-Cottet à Lyon.

« Tout s’est déroulé... Je tiens à remercier le Dr Sonnery-Cottet, le personnel de la clinique et mon club. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée, grandi, apaisé et rempli de détermination », à écrit sur Twitter, une photo à l’appui. « Jeff m’a appelé juste après l’opération. Il avait une bonne voix et il est sorti de l’hôpital. Il a le moral », a confirmé, puis rassuré Rudi Garcia en conférence de presse, vendredi.

Reine-Adélaïde et Memphis Depay se sont gravement blessés (rupture du ligament croisé antérieur au genou), l’un après l’autre, lors du même match de l' OL contre le Stade Rennais (18e journée du championnat). Leur saison est d'ores et déjà terminée.