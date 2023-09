Bien que le mercato soit terminé en France, celui de l'OL ne semble pas bouclé, puisqu'un gros coup pourrait être réalisé du côté de la Belgique.

Mercato OL : Jeff Reine-Adélaïde pourrait rejoindre le RWD Molenbeek

La situation est très tendue du côté de l'OL après la défaite face au PSG dimanche soir, au Groupama Stadium, sur le score de 4 buts à 1. En effet, Laurent Blanc semble plus proche que jamais de la sortie, et les Gones ne peuvent plus recruter de joueurs, puisque le mercato est terminé en France depuis vendredi soir. Cependant, il pourrait tout de même y avoir du mouvement, puisque Jeff Reine-Adélaïde intéresse le club belge du RWD Molenbeek.

En difficulté avec l'OL depuis son arrivée au club en 2019 contre 25 millions d'euros, Jeff Reine-Adélaïde a enchaîné les prêts, d'abord à Angers, ensuite à Nice, sans grand succès, et sans jamais réussir à s'imposer dans le Rhône à son retour. Une situation qui pousse le joueur à songer à un départ, alors que la porte du RWD Molenbeek, propriété de John Textor, semble grande ouverte.

Molenbeek veut le prêt de Jeff Reine-Adélaïde

Selon les informations de Sacha Tavolieri, expert du mercato des clubs belges, le RWD Molenbeek serait prêt à accueillir Jeff Reine-Adélaïde dans les prochains jours, alors que le marché des transferts se poursuit jusqu'au mercredi 6 septembre, dans deux jours. La formation bruxelloise a donc la pression dans ce dossier, mais peut compter sur John Textor, propriétaire des deux clubs, pour faciliter le deal avec l'OL.

En cas de départ de Jeff Reine-Adélaïde, l'Olympique Lyonnais ne pourra pas remplacer le joueur, ce qui ne semble pas être un problème, étant donné que le milieu offensif de 25 ans est en manque de temps de jeu depuis son retour de l'ESTAC, où il était prêté. De plus, il sera en fin de contrat en 2024, et pourrait donc avoir envie de se relancer pour trouver un club prêt à le récupérer en juin prochain.