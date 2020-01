Mercato PSG : Cavani et Kurzawa, Leonardo explique leur départ raté

Leonardo a sonné le clap de fin sur le mercato hivernal du PSG, ce vendredi. Il a donné les raisons de l’échec du transfert d’Edinson Cavani et de celui de Layvin Kurzawa.

Aucun accord trouvé pour le transfert de Cavani du PSG

Edinson Cavani ne rejoindra pas l’Atlético Madrid ou Chelsea cet hiver. Layvin Kurzawa aussi reste au PSG. Son transfert à la Juventus a également capoté. Leonardo a expliqué ces échecs, avant la fermeture officielle des portes du marché des transferts de l’hiver.

Selon le directeur sportif du Paris Saint-Germain, le club de la capitale n’a pas trouvé d’accord pour aucun des prétendants de l’attaquant uruguayen. « Le dossier Cavani est clos. On n’a pas eu d’accord avec d’autres clubs, le joueur est disponible pour jouer avec l’équipe », a-t-il appris, dans des propos rapportés par Canal Supporters.

« On n’a jamais pensé le vendre, mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Il est disponible pour le reste de la saison. Je pense que six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions », a déclaré le dirigeant brésilien, dans des propos relayés par Paris Fans.

La Juventus s'est retirée du dossier Kurzawa, selon Leonardo

Concernant le défenseur latéral gauche du Paris SG, la Juventus s’est retirée du dossier, selon les explications de Leonardo. « Pour Kurzawa, on avait un accord avec la Juve et Mattia De Sciglio, mais la Juve a fait marche arrière », a-t-il justifié.

En effet, le PSG souhaitait un échange avec le défenseur italien de la Vieille Dame, mais tout a été finalement remis en cause. « Le mercato est terminé », a conclu le responsable parisien. C'était avant la conférence de presse de Thomas Tuchel, relative au match du Paris SG contre le Montpelier HSC, en Ligue 1, ce samedi (17h30).

Pour rappel, l’Atlético Madrid a proposé un montant estimé à 15 M€ au Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale en réclamait 20 au moins. Finalement, les Colchoneros ont rapatrié leur ancien attaquant, Yannick Ferrera Carrasco.