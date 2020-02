FC Barcelone : Lionel Messi déjà rattrapé par son âge ?

Lionel Messi, la légende vivante du FC Barcelone commence à montrer des signes de vieillesse. En effet, le ballon d’or 2019 ne marque plus depuis plusieurs matches.

Déjà quatre matches sans marquer pour l'attaquant Lionel Messi

Lionel Messi n'a plus marqué depuis quatre matches de championnat. Son dernier but remonte au premier match de Quique Setién contre Grenada. Depuis lors, l'Argentin a tenté 31 tirs, pour 15 cadrés et aucun but en quatre matches. Sa plus longue série sans marquer remonte à la saison 2007/08, où il a tenté 39 tirs pour 11 tirs cadrés et aucun but en huit matches. Samedi, contre Getafe, Messi a réussi six tirs dont deux étaient cadrés, mais il n'a pas réussi à marquer.

Le joueur de 32 ans a cependant délivré sa 12e passe décisive de la saison pour l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Au niveau des buts, Messi est toujours en tête du classement des buteurs de la Liga Santander avec 14 buts en 24 matches. Cette saison, les buteurs ne font pas rêver en Liga, loin de là. 14 buts en 24 matches c'est son plus faible score depuis la saison 2013/14. En fait, il y a eu cette saison plus de matches dans lesquels Messi n'a pas marqué (10) que de matches où il a marqué (9) en Liga Santander.

Le FC Barcelone a du pain sur la planche cette fin de saison

Depuis le mois de janvier, le FC Barcelone a disputé le derby catalan avec l'Espanyol, perdu Luis Suarez sur blessure, perdu en demi-finale de la Super coupe d’Espagne, changé d'entraîneur, perdu à Mestalla et a été éliminé de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao.

Hors du terrain, Messi a été impliqué dans un accrochage avec le directeur sportif Eric Abidal. L'Argentin a publiquement défendu ses coéquipiers sur Instagram. Les prochaines semaines s’annoncent difficiles pour le FC Barcelone, avec notamment deux matches de Ligue des Champions contre Naples et le Classico au stade Santiago Bernabeu.