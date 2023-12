Sur le point d’arracher Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo à Corinthians et à Sao Paulo, le PSG serait également à la lutte pour un autre prodige brésilien.

Mercato PSG : Le Barça relance totalement le dossier Messinho

Sauf énorme revirement de dernière minute, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo vont défendre les couleurs du Paris Saint-Germain dès cet hiver. À la Recherche de renforts en défense et au milieu de terrain, les dirigeants parisiens se sont mis d’accord avec leurs homologues des Corinthians et de Sao Paulo pour les deux prodiges brésiliens de 18 et 20 ans respectivement. Tout est bouclé et les deux joueurs sont désormais attendus à Paris pour passer la visite médicale préalable à la signature de leurs contrats avant d’intégrer l’effectif de Luis Enrique dès cet hiver.

Et selon la presse espagnole, une autre pépite du championnat brésilien pourrait suivre leurs traces dans les mois à venir. En effet, selon les informations relayées par le journal Mundo Deportivo, les dirigeants parisiens seraient attentifs à la situation du jeune Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, surnommé « Messinho » dans son pays. Grand fan de Lionel Messi, d’où son surnom, l’ailier de 16 ans ne devrait pas s’éterniser à Palmeiras. Malgré des propositions jusqu’à 50 millions d’euros, le club de Sao Paulo n’a pas cédé pour son prodige et le Paris SG voudrait en profiter pour le récupérer.

Luis Campos prêt à tout pour signer Messinho ?

Fortement pressenti au FC Barcelone, Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves ne devrait pas rejoindre les rangs des Blaugranas parce que Joan Laporta refuse de s’aligner sur le montant de sa clause libératoire fixée à 60 millions d’euros par Palmeiras. Mieux, le président de la formation catalane ne serait pas non plus enclin à faire des concessions en faveur du clan Messinho. Du coup, d’autres grands clubs européens comme le PSG, Manchester City, Chelsea, et le Real Madrid seraient prêts à tenter le coup pour s’offrir les services du natif de Franca. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront donc se montrer très convaincants puisque tous les cadors cités seraient disposés à payer la clause libératoire du numéro 41 de Palmeiras. Affaire à suivre…