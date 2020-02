PSG : LdC, Neymar pète les plombs après la défaite à Dortmund

Le PSG a perdu son match aller des 8es de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (1-2). Neymar qui faisait son retour lors de cette affiche n'est pas content de sa prestation et en veut à ses dirigeants. Le brésilien du Paris Saint-Germain manquait de compétition sur décision du club.

Neymar mauvais face à Dortmund, à qui la faute ?

Neymar a traversé le choc Borussia Dortmund-PSG (2-1) comme un fantôme. La star brésilienne a certes inscrit le but des Parisiens, mais a été loin d'avoir répondu aux attentes. L'attaquant brésilien avait mis les deux équipes à égalité avant que ne surgisse le norvégien Haaland. Il faut retenir que le but de l'ancien Barcelonais a été rendu possible par Kylian Mbappé. Le champion du Monde français a fait tout le travail avant de servir le ballon à son coéquipier sur un plateau d'or. L’Auriverde n'a eu besoin que de pousser le ballon au fond des filets.

Neymar faché contre la direction du PSG ?

Le tout est désormais de savoir pourquoi Neymar a été si peu utile à son équipe malgré le grand talent qui lui est connu. Dans des propos recueillis par L'Équipe, en zone mixte du match, Neymar aurait clairement pointé un excès de prudence des dirigeants du PSG. De peur de le voir rechuter, une longue indisponibilité lui a été imposée par le club. C'est donc un Neymar en manque de compétition qui s'est trainé au Signal Iduna Park. Il n’a pas du tout apprécié que le Paris Saint-Germain l’ait obligé à « rester quatre matches sans jouer ». Un choix malheureux qui n’était pas le sien, mais celui « du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision ».

L'attaquant brésilien a fait savoir qu'il n'a pas aimé cette décision qui a compliqué son retour à la compétition. Pourtant, l’ex-attaquant du FC Santos avait eu « beaucoup de discussions… » avec les dirigeants du Paris Saint-Germain dans l’optique de retrouver rapidement la compétition. Il assure qu’il voulait jouer et qu’il se sentait bien, « mais le club avait peur ». Et c’est lui Neymar qui en souffre aujourd’hui.