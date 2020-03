OM : Payet répond à la proposition de Jean-Michel Aulas

Aulas estime qu’il serait plus juste d’annuler le championnat cette saison pour repartir sur un nouveau championnat la saison prochaine. Dimitri Payet, le milieu offensif de l’ OM, ne partage pas du tout la proposition du président de l’ OL.

Jean-Michel Aulas propose d'annuler le championnat

Le coronavirus menace tout le monde, même les joueurs professionnels. Pour éviter une propagation de la maladie, les instances compétentes ont décidé de suspendre le championnat jusqu’en avril. Pour Jean-Michel Aulas, cette suspension n’est apparemment pas la meilleure solution. Le président de l’ OL propose une annulation pure et simple du championnat cette saison.

« La meilleure solution serait de dire: "c’est une saison blanche" », a en effet déclaré le dirigeant lyonnais dans Le Monde avant d’insister : « Le plus logique serait alors de dire : "On annule tout et on repart sur la situation du début de saison." »

Dimitri Payet rejette la proposition du dirigeant gone

Dimitri Payet ne comprend rien à la proposition du patron des Gones. En fait, le milieu offensif de l’ OM est clairement surpris par la proposition du dirigeant rhodanien.

Sur son compte Twitter, Dimitri Payet a réagi en postant le message suivant : « Mais il est sérieux celui là ? #Ilacraqué #IlfautPrendreSaTempératureVite #CestquoileclassementActuel? #Après28journées? #AhDaccordJaiCompris #Cestbiententé #Maislol »