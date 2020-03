Coronavirus : L'UEFA repousse l'Euro 2020 en juin 2021 !

Face à la pandémie du Coronavirus, les dirigeants de l'UEFA ont pris la décision de reporter l’Euro 2020 à l’été 2021, comme pressenti, d'après L'Équipe. L'Union a également confirmé la suspension provisoire de la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Coronavirus : L'UEFA reporte l'Euro 2020 jusqu'à l'été 2021

À cause du Coronavirus, l’Euro 2020 ne se jouera plus du 12 juin au 12 juillet 2020 comme initialement prévu. L’UEFA a décidé de repousser la compétition en juin 2021, selon le quotidien sportif. Le tournoi est donc reporté d’un an, si l'on en croit les informations de la source.

Selon cette dernière, l’instance faitière du football européen a annoncé ce mardi, « aux Ligues et aux clubs, sa décision de repousser l'Euro à l'été 2021 ». Le journal national apprend que « la décision des dirigeants de l'UEFA a été acceptée à l'unanimité des participants ».

La Ligue des Champions et la Ligue Europa restent suspendues

La Ligue des Champions et la Ligue Europa resteront suspendues jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore en Europe. Ces décisions de l’UEFA vont ainsi permettre aux championnats nationaux de reprendre, sans que leur calendrier soit saturé. Évidemment, si la pandémie du Coronavirus prend du recul.

Pour finir, le média francilien a indiqué « qu'un comité exécutif de la confédération européenne doit maintenant valider toutes les décisions prises ».