L’entraîneur de l’OM, Marcelino, a soumis à l’UEFA sa liste de joueurs retenus pour l’Europa League, en incluant six jeunes talents dans sa liste B.

OM : Europa League, Marcelino fait aussi confiance aux jeunes joueurs

Les trois clubs français, l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et Toulouse FC ont transmis la liste des joueurs retenus pour participer à la prochaine édition de l’Europa League. L'UEFA vient en effet de dévoiler ces listes, offrant ainsi un aperçu des effectifs qui tenteront de briller dans cette compétition européenne. Du côté de l’OM, il n’y a de grandes surprises.

L’entraîneur Marcelino a retenu un groupe de 27 joueurs en vue de participer à l’Europa League qui débute la semaine prochaine. Les neuf recrues estivales seront de la partie, confirmant ainsi l’ambition du club phocéen de réaliser une campagne européenne réussie. Parmi ces nouvelles recrues figure notamment Bamo Meïté, le jeune défenseur ivoirien qui a rejoint l'OM en provenance du FC Lorient lors des dernières heures du mercato estival, dans le cadre d'un échange impliquant Isaac Touré.

La véritable surprise réside dans la liste B de l'OM, qui est réservée aux jeunes joueurs nés après le 1er janvier 2002 et peut être modifiée jusqu'à la veille des matchs. Marcelino a en effet choisi d'inscrire six jeunes talents sur cette liste, à savoir Simon Ngapandouetnbu, Amay Caprice, Bilal Nadir, Yakine Saïd M'Madi, Paolo Sciortino et Rayan Hassad.

Cette décision montre que l'OM mise sur la jeunesse pour compléter son effectif et offrir des opportunités de développement à ses talents prometteurs. En revanche, Pape Gueye ne figure pas sur cette liste de joueurs retenus pour l’Europa League. L’international sénégalais est sous le coup d’une suspension de 4 mois et pourra intégrer cette liste si l’OM parvient à passer les phase de poule de la C3.

La liste complète de l'OM pour l’Europa League :

Gardiens : Simon Ngapandouentnbu, Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs : Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Renan Lodi, Bamo Meïté, Amay Caprice , Yakine Saïd M'Madi, Michael Murillo, Chancel Mbemba

Milieux : Azzedine Ounahi, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Bilal Nadir , Emran Soglo, Paolo Sciortino

Attaquants : Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, Ismaïla Sarr, François-Régis Mughe, Iliman Ndiaye, Rayan Hassad