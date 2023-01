PSG : Paris de nouveau menacé par le fair-play financier

Publié par Gary SLM le 10 janvier 2023 à 22:41

Les chiffres ne sont pas bons au PSG sur le plan financier. Paris accuse un déficit de 369 millions d’euros qui impacte durablement ses comptes.

Capable de faire les plus folles dépenses en matière de transferts de joueurs, le PSG est aussi capable des plus gros déficits dans le football français. La saison 2021-2022 est le visage des plus grosses pertes de l’écurie francilienne. En effet, le Paris Saint-Germain a creusé son déficit au point d’atteindre la barre de 369 millions d’euros, selon le cabinet d'analyses Football Benchmark KMPG.

Les chiffres ne sont pas bons pour le PSG

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le champion de France ne jouit pas d'une bonne santé financière. Du moins, les folles sommes dépensées par le Paris SG pendant les mercatos ne résultent pas d’une positivité de ses bilans. Paris nage dans le rouge ces dernières années avec des pertes estimées à 124 millions d’euros la saison 2019-2020. La suivante n’a pas été meilleure, puisque le PSG a là aussi enregistré 224 M€ de déficit en 2020-2021.

Mais la saison 2021-2022 affiche des chiffres qui dépassent encore plus l’entendement, là où on aurait imaginé un regain de forme. En effet, avec son trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris SG est devenu le plus grand vendeur de produits dérivés de football en France. Malgré des chiffres records affichés dans la vente de maillots de ses joueurs, le club de la capitale n’arrive pas à joindre les deux bouts. Si le quotidien Le Parisien, avait déjà mis la puce à l’oreille sur les pertes du club parisien, qui selon lui s’élevaient déjà à 300 millions d’euros, le rapport du cabinet KMPG inquiète tout particulièrement. Il affiche sur sa plate-forme d'analyses Football Benchmark que le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi doit combler un déficit de 369 millions d’euros.

L'UEFA pourrait taper sur Paris

Avec 45% d’augmentation de sa masse salariale estimée à 728 millions d'euros, le PSG est mis à mal par la baisse de ses recettes de droits TV réduits à -31%, donc de 139 millions d’euros. Même si les transferts de ses joueurs XXL lui ont permis d’obtenir de meilleurs accords dans le cadre de la renégociation de ses contrats de sponsoring qui lui rapportent désormais 399M€, Paris n’a pas terminé de boucher ses trous.

Au mois de septembre dernier, une sanction de 65 millions d’euros avait été prise contre le PSG, dont 55M€ avec sursis, pour le non-respect du fair-play financier de l’UEFA. L’organisation envisage d’infliger des sanctions encore plus fortes au club parisien si ses dirigeants ne redressent pas la barre.