Publié par Timothée Jean le 11 avril 2023 à 20:18

C’est une belle distinction pour l’ OM. Le club phocéen vient d’être récompensé par l’UEFA pour son engagement envers la communauté locale.

3e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur dans la course au podium. Tenu en échec à Lorient, l’ OM a vu le RC Lens prendre la place de dauphin du PSG pour de bon avec deux points d’avance sur les Marseillais. Le club phocéen devra donc s’imposer face à Troyes, dimanche prochain lors de la 31e journée de Ligue 1, pour rattraper son retard.

L'OM, champion de la communauté

En attendant, l’ OM via sa fondation, a reçu ce mardi le titre de « champion de la communauté » décerné par l'UEFA. Par cette distinction, l’instance européenne valorise l’engagement de l’ OM à la création et à la croissance du FC La Castellane, un club de football de base communautaire situé dans le nord de la ville.

« La Castellane est plus qu'un simple club de football. Le but est vraiment d'offrir de nouvelles opportunités et d'avoir un impact positif sur les joueurs, non seulement en tant que joueurs, mais en tant que citoyens de demain », a réagi Lucie Venet, directrice de la fondation OM. En dépit des conséquences de la crise sanitaire, l’ OM a lancé des initiatives pour les personnes de tous âges. Outre le paiement des cotisations, le don d’équipements et la formation d’entraîneurs, le club phocéen invite régulièrement les joueurs, les membres du staff et les bénévoles du club castellanais à assister à des matchs dans l’antre mythique du Vélodrome.

L’ OM a également mis l’accent sur le football pour les filles depuis plusieurs années. « Ici, le football permet de véhiculer beaucoup d’autres choses. Nous voulons vraiment offrir à ces enfants les meilleures conditions possibles. La diversité est un sujet très important pour nous. Notre vision consiste à donner aux enfants de nouvelles occasions de développer leur sensibilité culturelle et leur éducation, et à les former sur de nombreux aspects de la vie », a ajouté la directrice de la fondation OM.

À noter que l’UEFA a aussi décerné un prix au club écossais de deuxième division Ayr United qui « réalise différents projets pour les locaux de tous âges ». Enfin, la troisième place revient à NK Istra, principal club de football de la région d’Istrie en Croate. La formation croate a décroché le prix de bronze pour son engagement dans la société via des actions pour les jardins d’enfants et les écoles primaires.