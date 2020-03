Stade de Reims : David Guion et les avantages du confinement

Confiné suite à la suspension du championnat et des entraînements, David Guion ne s’ennuie cependant pas. L’entraîneur du Stade de Reims suit scrupuleusement un programme quotidien assez étoffé.

David Guion raconte son confinement

Situation inédite dans le football français, le confinement est une mesure qui ne plaît à personne. Mais David Guion a trouvé un moyen de passer intelligemment son temps pendant cette période compliquée. Très professionnel, le technicien français a confié à L’Equipe avoir commencé à revoir les 7 défaites du Stade de Reims cette saison pour voir ce qui n’avait pas marché.

Après le visionnage des défaites de son équipe, David Guion se livre à des activités plus personnelles, mais « bien remplies ». Après s’être levé tôt, il écoute les actualités avant de faire « du sport et du renforcement musculaire ». L’après-midi, il suit des cours d’anglais avec son professeur, « via Skype, pendant au moins une heure », puis poursuit ses lectures, dont « le dernier ouvrage d’Alex Ferguson et celui de Massimiliano Allegri ». David Guion déclare être « également un adepte de la série Formula One sur Netflix ». Une activité qui lui « donne des éléments dans la prise de décision ».

Enfin, le patron du banc du Stade de Reims consacre ses fins d’après-midi à la pratique du yoga.