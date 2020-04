OM Mercato : Alvaro Gonzalez, vers la levée de l’option d'achat !

Arrivé de Villarreal sous forme de prêt lors du dernier mercato estival, Alvaro Gonzalez devrait s’inscrire sur la durée dans le projet de l’OM. Selon les informations de la presse espagnole, l’Olympique de Marseille va lever l’option d’achat du défenseur central de 30 ans.

Alvaro Gonzalez devrait rester à l’OM

Performant en défense centrale de l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez est devenu un des joueurs régulièrement utilisés par André Villas-Boas ces dernières semaines, avant l'arrêt des compétitions. Pour récompenser ses belles prestations sur le terrain, mais aussi pour son rôle dans le vestiaire, le technicien portugais a demandé à le garder définitivement sous ses ordres. Les dirigeants de l’OM auraient donc décidé de lever l’option d’achat de l’ancien taulier de l’Espanyol Barcelone.

Après le versement de 4 millions d’euros à Villarreal, Alvaro Gonzalez deviendra définitivement un joueur de l'OM, selon une affirmation du quotidien espagnol As. En effet, un accord existait entre les deux clubs. Une option d'achat avait été placée dans le contrat de prêt du joueur, mais celle-ci n'était pas obligatoire. Cependant, les deux formations ont, selon la source espagnole, convenu qu'il resterait joueur de l'Olympique de Marseille au bout d'un certain nombre de matchs. Et les 24 matches qu'il a totalisé seraient au-dessus des termes de l'accord tacite entre les deux clubs.

La bonne nouvelle est que Alvaro Gonzalez souhaite lui aussi poursuivre sa collaboration avec André Villas-Boas et validererait donc l'idée de rester à Marseille. Le défenseur central espagnol a joué 24 matches, dont 20 en Ligue 1 et 4 en Coupe de France, avec l’Olympique de Marseille.