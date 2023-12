L'Olympique Lyonnais continue de pousser ses pions pour la succession de Fabio Grosso. Des contacts ont été établis officiellement avec une piste convoitée.

OL : Bruno Genesio en discussion avec John Textor

La succession de Fabio Grosso reste un sujet de grosse préoccupation à l'Olympique Lyonnais. C'est devenu encore plus une urgence après la lourde défaite 3-0 concédée par les Gones au Vélodrome en match en retard de la 10e journée de Ligue 1 face à Marseille. Pierre Sage semble ne pas être l'homme de la situation et la direction du club est décidée à accélérer les choses. Ce jeudi soir, Le Progrès annonce un gros rebondissement dans le dossier. En effet, le quotidien révèle que Bruno Genesio a été contacté par la direction de l'Olympique Lyonnais juste après la défaite des Rhodaniens face aux Phocéens. La décision de l'ancien entraîneur de l'OL est désormais très attendue pour un retour au club présidé par John Textor. Une information confirmée également par Foot Mercato.

Une réunion prévue avec Bruno Genesio

L'Olympique Lyonnais est au fond du trou. Déjà cantonné à la dernière place de Ligue 1, le club maintenant entraîné par Pierre Sage s'est encore enfoncé un peu plus après sa débâcle face à l'Olympique de Marseille. Il faut sauver le monument en péril et David Friio et John Textor s'y mettent à fond afin de trouver le successeur de Fabio Grosso. Après avoir établi les premiers contacts avec Bruno Genesio, les deux parties sont prêtes à passer aux choses sérieuses. Limogé à Rennes et présent à Lyon depuis son départ de la Bretagne, Genesio devrait avoir une réunion avec la direction de l'Olympique Lyonnais. Son retour au club serait une bonne nouvelle pour des joueurs comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui l'ont connu au club entre 2015 et 2019.

Bruno Genesio et Jorge Sampaoli pour la bataille finale ?

L'OL doit se relever et lancer enfin sa lutte pour le maintien. Le club joue ainsi sur tous les tableaux et se donne plus d'options pour trouver le successeur de Fabio Grosso. D'après Le Progrès, « Bruno Genesio est très chaud » à l'idée de revenir chez les Gones parce qu'il serait « obsédé par la situation » du club. « Il a très envie de relever le challenge », peut-on lire. Dans le même temps, David Friio, le tout nouveau directeur sportif de l'OL, serait plutôt beaucoup plus pour l'arrivée de Jorge Sampaoli. Les deux hommes s'étaient déjà connus du côté de l'Olympique de Marseille. De quoi annoncer un duel final entre Jorge Sampaoli et Bruno Genesio pour la succession de Fabio Grosso.