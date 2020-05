PSG Mercato : Leonardo refroidi pour la piste Wilfred Ndidi

En quête de renfort au milieu de terrain, le PSG serait intéressé par le Nigérian Wilfred Ndidi. Mais pour le consultant Lionel Charbonnier, le milieu de Leicester ne fera pas l’affaire.

Lionel Charbonnier déconseille Wilfred Ndidi au PSG

Malgré les signatures de Leandro Paredes et Idrissa Gueye, le PSG n’a toujours pas résolu son problème au milieu de terrain. Au point où Leonardo serait toujours à la quête d’un milieu pouvant répondre aux attentes du club. Pas mal de noms ont été associés au Paris Saint-Germain ces derniers jours, dont celui de Wilfred Ndidi.

Mais pour Lionel Charbonnier, le milieu de terrain de Leicester ne ferait pas l’affaire. « Wilfred Ndidi pour le PSG, je ne suis pas trop fan de l’idée », a-t-il lâché sur RMC Sport. Pour l’ancien gardien des Bleus, Eduardo Camavinga serait la meilleure pioche pour Leonardo à ce poste. Il estime que le milieu de terrain du Stade Rennais est supérieur à son aîné nigérian.

Charbonnier vote Camavinga

« Pour le PSG, c’est Camavinga qu’il faut même s’il va être à 60-70 M€. Il a un Ndidi dans chaque jambe. C’est nettement au-dessus », a souligné Lionel Charbonnier. Selon lui, le Rennais a plus de chance de s’en sortir à Paris que dans un grand club étranger. « S’il devait absolument partir dans un grand club, ce serait plus facile de s’adapter en France qu’en Espagne où la culture est différente. Il pourrait se perdre plus vite que s’il allait au PSG », a-t-il indiqué.