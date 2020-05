Dijon FCO : Ex-PSG, Peguy Luyindula nouveau directeur sportif

Conseiller stratégique du Dijon FCO depuis cet été, Peguy Luyindula grimpe encore dans la hiérarchie. Le club bourguignon l'a nommé directeur sportif.

Luyindula pour pérenniser le club au plus haut niveau

Le Dijon FCO vient de nommer son premier directeur sportif en la personne de l'ancien joueur professionnel du PSG, Peguy Luyindula. Une décision mûrement réfléchie par les dirigeants dijonnais depuis le départ de Sébastien Larcier, ex-directeur du recrutement. L'ancien joueur des New York Red Bulls aura à sa charge le groupe professionnel, la formation, ainsi que l'équipe féminine. C'est aussi lui qui définira les objectifs de la saison, indique le DFCO sur son site internet.

Peguy Luyindula aura également pour mission de composer une cellule de recrutement afin de réaliser le meilleur mercato estival possible. Le président dijonnais, Olivier Delcourt, compte sur l'expérience, l'expertise, et le réseau de Luyindula pour permettre au DFCO de franchir un nouveau cap et de pérenniser le club au plus haut niveau. L'intéressé, "prêt à relever les défis", a d'ores et déjà confié qu'il mettra tout son investissement pour aider le club à poursuivre le travail de structuration de la politique sportive. La saison 2020/2021 sera la cinquième consécutive en Ligue 1 pour Dijon, un nouveau maintien sera sans doute l'un des premiers objectifs à atteindre pour l'ancien attaquant du PSG et de l'OL.