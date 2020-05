OL : Aulas écrit une lettre ouverte à Maracineanu et Philippe !

Jean-Michel Aulas ferait un très bon soldat. Le président de l'Olympique Lyonnais continue son combat, en adressant une lettre à Edouard Philippe et Roxana Maracineanu.

Le récit de Jean-Michel Aulas à Roxana Maracineanu et Edouard Philippe

Qu'on le critique ou qu'on le soutienne, qu'importe pour Jean-Michel Aulas, qui continue son combat pour la reprise des championnats. C'est au gouvernement qu'il s'adresse, via une lettre ouverte cette fois, au Premier Ministre Edouard Philippe, et à la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Il retrace dans un premier temps les événements jusqu'à ce 28 avril, 19h46, où Noël Le Graët impose les conditions pour l'établissement du classement final suite à l'arrêt des championnats prononcé quelques heures plus tôt par Edouard Philippe.

Une reprise progressive le 02 juin ?

Le boss de l'OL met en avant les décisions non-conformes aux préconisations de l'UEFA prises par la LFP et le gouvernement. N'oubliant pas le soi-disant complot formé autour des présidents de clubs favorisés, et n'omettant pas que la Ligue 1 est le seul grand championnat qui ne reprendra pas, Jean-Michel Aulas fait aussi valoir l'argument financier, puisqu'une telle décision engendrerait "une crise économique et sociale sans précédent", a indiqué l'ancien patron de Cegid. Et le président lyonnais de finir sa lettre : "Le 2 juin va permettre d'aménager le déconfinement [...] Pourrions-nous imaginer qu'il soit aussi une opportunité formidable de rectifier l’erreur concernant le football français et de permettre, avec un protocole sanitaire utilisé partout, de donner le point de départ d’une reprise progressive des entraînements (en juin) et, pourquoi pas, d’une reprise des championnats de la saison 2019/2020 sur les mois de juillet ou août comme l’a suggéré précisément l’UEFA dès le 21 avril dernier et depuis confirmé par Aleksander Ceferin par courrier le 14 mai ?". La réponse du gouvernement est attendue avec impatience.