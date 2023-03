Publié par Enzo Vidy le 28 mars 2023 à 16:25

Alors que la FFF recherche des candidats pour accueillir l'Equipe de France en automne prochain, l' OL se serait porté volontaire.

Pour retrouver une trace d'un match de l'Equipe de France sur la pelouse de l' OL, il faut remonter à septembre 2021. Ce soir-là, les Bleus étaient opposés à la Finlande, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Dans une ambiance des grands soirs au Groupama Stadium, les joueurs de Didier Deschamps s'étaient imposés 2-0 grâce à un doublé d'Antoine Griezmann.

Comme un symbole, Karim Benzema, véritable icône de l' OL, a réalisé une passe décisive, tout comme Léo Dubois, défenseur lyonnais à l'époque, et qui fêtait sa troisième titularisation en Equipe de France. Depuis cette rencontre, les Bleus n'ont pas rejoué au Groupama Stadium.

Néanmoins, avec la Coupe du monde de rugby qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre prochain, la FFF recherche des stades d'une capacité minimum de 25 000 places pour accueillir l'Equipe de France à cette période, et le stade de l' OL répond parfaitement aux critères demandés par la Fédération Française de Football.

Si l'on en croit les informations communiquées par Olympique et Lyonnais, l' OL se serait d'ores et déjà porté candidat pour accueillir un match de l'Equipe de France entre septembre 2023 et juin 2024. Étant donné que le Groupama Stadium a déjà reçu les Bleus en septembre 2021, la demande formulée par le club a des chances d'aboutir.

La réponse de la Fédération Française de Football devrait intervenir d'ici quelques semaines. Toujours selon la source, la rencontre que pourrait accueillir le Groupama Stadium concernerait un match qualificatif à l'Euro 2024.