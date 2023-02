FC Nantes : Antoine Kombouaré se paye la FFF avant Lens

Publié par Enzo Vidy le 28 février 2023 à 17:32

Présent devant la presse ce mardi après-midi, Antoine Kombouaré s'est payé la FFF avant le match du FC Nantes contre Lens en Coupe de France.

Après l'élimination de la Ligue Europa face à la Juve (0-3), suivie d'une défaite dans le derby contre le Stade Rennais dimanche dernier (0-1), le FC Nantes retrouve la Coupe de France mercredi soir face au RC Lens, avec l'objectif de s'offrir une place en demi-finale. Tenant du titre après leur victoire l'an dernier, les Canaris auront la chance de jouer cette rencontre à domicile, mais ne pourront pas compter sur leur public.

En effet, suite à l'usage d'engins pyrotechniques lors de la finale face à l'OGC Nice la saison dernière au Stade de France, le club a écopé d'un huis clos qui prend effet mercredi à l'occasion du quart de finale contre les Sang et Or. Une décision que les dirigeants du FC Nantes ont tenté d'éradiquer, en vain. De ce fait, avec l'absence des supporters, la FFF a décidé de programmer cette rencontre à 18h15, un horaire que n'apprécie pas vraiment Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Le coup de gueule d'Antoine Kombouaré envers la FFF

Durant la conférence de presse qui s'est tenue ce mardi, Antoine Kombouaré ne s'est pas fait prier pour exprimer son mécontentement envers l'absence des supporters du FC Nantes, ainsi que sur la programmation du match. "C'est l'affiche de ces quarts de finale. Les trois autres matchs sont des oppositions entre des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Les deux équipes de Ligue 1 qui se rencontrent sont Nantes et Lens, deux clubs populaires. Mais on a tout essayé, maintenant, cela n'a pas marché. On est pas d'accord avec la décision, mais on l'accepte." C'est donc dans une Beaujoire bien silencieuse que le FC Nantes tentera d'écarter le RC Lens pour poursuivre son aventure en Coupe de France.