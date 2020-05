SRFC : Clément Grenier, un couac dans l’opération Salisu

Désireux de recruter le défenseur Mohammed Salisu, le Stade Rennais pourrait céder Clément Grenier au Real Valladolid. Sauf que le milieu de terrain n’a pas la tête à un départ.

Clément Grenier parti pour foirer l’opération Salisu

Le Stade Rennais pense à Mohammed Salisu pour combler le départ de Joris Gnagnon. Le défenseur de 23 ans était prêté cette saison au SRFC par le FC Séville. C’est donc pour compenser cette perte que Rennes voudrait s’attacher les services du défenseur du Real Valladolid. Le pensionnaire de Liga serait de son côté intéressé par Clément Grenier, ce qui laisse penser que les deux clubs pourraient recourir à un échange. Le club breton devrait dans ce cas verser quelques millions d’euros en plus, la valeur marchande de Salisu étant supérieure à celle du milieu rennais. Mais comme le souligne Manu Lonjon, ce deal n’aura pas lieu, l’ancien lyonnais ne souhaitant pas quitter le SRFC.

Grenier, objectif Ligue des Champions ?

Pour le spécialiste du mercato, Clément Grenier devrait décliner une offre du Real Valladolid où évolue son ancien coéquipier Hatem Ben Arfa. Le milieu de terrain de 29 ans entre dans la dernière année de son contrat au Stade Rennais cet été. Il n’a disputé que 17 rencontres sur l’exercice 2019/2020 pour un but et une passe décisive. Il sort d’une saison décevante minée par des pépins physiques mais la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine au Roazhon Park est un motif suffisant pour que Grenier reste. En fin de contrat, le joueur aurait une meilleure visibilité s’il retrouvait son meilleur niveau. A ce moment, il pourrait alors envisager un départ vers un club plus huppé que Valladolid.