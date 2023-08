Désireux de renforcer son milieu de terrain en cette fin de mercato estival, l'AS Monaco a réussi à boucler un joli deal avec la Juventus.

Mercato AS Monaco : Visite médicale ce lundi pour Denis Zakaria

L'AS Monaco s'apprête à officialiser une nouvelle signature dans les prochaines heures. Après Philippe Köhn et Mohammed Salisu, les Monégasques vont s'offrir les services de Denis Zakaria, milieu de terrain de la Juventus, qui sort d'un prêt plus que mitigé avec Chelsea. Le joueur suisse est d'ores et déjà attendu en Principauté ce lundi afin de passer sa traditionnelle visite médicale et signer son futur contrat.

En ce qui concerne les modalités de transfert, un accord a récemment été trouvé entre la Juventus et l'AS Monaco autour d'une opération avoisinant les 20 millions d'euros. Une somme conséquente pour un joueur qui est en difficulté depuis quelques saisons, et qui devra donc prouver que ses nouveaux dirigeants ont fait le bon choix de lâcher ce montant pour le recruter.

L'AS Monaco a parfaitement lancé sa saison à Clermont

Alors que les dirigeants étaient à fond sur le dossier Denis Zakaria ces dernières heures, l'AS Monaco disputait son tout premier match de la saison en Ligue 1. Pour sa rentrée, l'ASM n'a pas été gâté, avec un périlleux déplacement à Clermont. Menés rapidement au score, les Monégasques ont su réagir, pour finalement s'imposer 4-2, notamment grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder, copieusement sifflé par le public auvergnat suite aux accusations d'agressions sexuelles dont il fait l'objet.

Le prochain rendez-vous pour l'ASM aura lieu dimanche prochain avec la réception du RC Strasbourg à Louis-II, un match qui sera loin d'être simple pour les hommes d'Adi Hütter.