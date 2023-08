L'AS Monaco se retrouve en concurrence avec son ennemi juré, l'OGC Nice, pour un défenseur de Premier League. Les négociations sont difficiles.

Mercato AS Monaco : L'OGC Nice se lance sur Tosin Adarabioyo

Depuis plusieurs semaines maintenant, l'AS Monaco tente de boucler l'arrivée de Tosin Adarabioyo. Le défenseur central de 25 ans a déjà donné son accord depuis longtemps, mais Fulham bloque les négociations. Le club anglais s'amuse presque avec son homologue monégasque, en prenant son temps. Foot Mercato nous apprenait que vendredi, l'ASM n'avait plus de nouvelles. Les Cottagers sont plus emballés par l'idée d'envoyer leur joueur à Tottenham.

Une situation insupportable, alors que Thiago Scuro est très intéressé par le profil d'Adarabioyo. Le directeur sportif de Monaco peut toujours croire en son transfert, car l'Anglais n'a pas été titularisé lors des 3 premiers matchs de la saison. Cependant, il va falloir rapidement trouver un terrain d'entente avec Fulham. Un nouveau prétendant a fait son apparition dans le dossier, et pas des moindres : l'OGC Nice, l'éternel rival du club de la Principauté. D'après le média sportif, le Gym s'est renseigné pour anticiper l'éventuel départ de Jean-Clair Todibo.

Une réunion a eu lieu entre Monaco et Fulham

Si le dossier Adarabioyo semble de plus en plus complexe, Fulham répond de nouveau à l'intérêt monégasque. Ce dimanche, une réunion s'est tenue entre les dirigeants des deux clubs. Pour le moment, Foot Mercato n'est pas en mesure d'en dévoiler le contenu, même s'il est possible de le deviner. Pour rappel, Thiago Scuro avait proposé une offre de 7 millions d'euros pour s'attacher ses services. Ainsi, les deux parties ont peut-être tenté de se mettre d'accord sur ce sujet.

Si Tosin Adarabioyo plaît énormément aux Monégasques, son arrivée ne semble pas nécessaire. L'ASM a attiré plusieurs renforts défensifs pendant ses déboires avec Fulham. Tout d'abord, elle a enregistré la signature de Mohammed Salisu pour 5 ans. L'international ghanéen a été accompagné de Wilfried Singo, qui devrait remplacer Ruben Aguilar dans le couloir droit. Enfin, Denis Zakaria a renforcé l'entrejeu, et notamment le poste de milieu défensif. Du beau monde pour oublier les tensions avec les Cottagers.