PSG : Moussa Diaby reconnaissant envers Thomas Tuchel

Révélé au PSG lors de la saison 2018-2019, Moussa Diaby n’a pas oublié Thomas Tuchel, l’entraineur qui l’a lancé en Ligue 1. Désormais au Bayer Leverkusen, le jeune ailier rend hommage au technicien allemand.

PSG : Moussa Diaby loue « la confiance » de Thomas Tuchel

Sorti du centre de formation du PSG, Moussa Diaby était barré par une forte concurrence au sein de l'équipe professionnelle. Pour lui permettre d’avoir du temps de jeu, le club de la capitale l’a envoyé au FC Crotone en prêt, lors de la deuxième moitié de l’exercice 2017-2018. Il a pris part à 2 matchs avec le club transalpins. Revenu à Paris, Thomas Tuchel n’a pas hésité à lui donner sa chance, et le joueur de 20 ans l’a bien saisi. Il a bouclé la saison 2018-2019 avec 25 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 10 fois, ce qui a permis d'attirer l’attention de clubs étrangers sur lui. Cela s'est d’ailleurs justifié par son transfert au Bayer Leverkusen, contre 15 M€, après une seule saison dans l’élite. Moussa Diaby reconnait que ce bond a été possible grâce à Thomas Tuchel. « C'est grâce à Tuchel que je suis là. C'est lui qui m'a donné mes premières minutes en pro », a-t-il souligné dans L’Équipe. « Une énorme marque de confiance » que l’International Espoir Tricolore a salué.

Diaby aidé dans sa progression par Neymar, Mbappé et autres stars du PSG

Moussa Diaby estime avoir progresser sous les ordres de l’ancien coach du Borussia Dortmund. « M’avoir fait jouer à différents postes m'a fait progresser. Ça m'a aidé dans mon travail défensif, mon placement », a-t-il noté. En plus de Thomas Tuchel, les nombreuses stars au sein de l’équipe Rouge et Bleu ont également favorisé la progression de la pépite parisienne. D’après cette dernière, jouer aux côtes de Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et autres, « pousse à travailler beaucoup plus pour arriver à leur niveau ». Moussa Diaby s’est imposé rapidement à Leverkusen. Il a disputé 29 matchs, toutes compétitions confondues, pour 5 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées cette saison.