Suisse : La Super League suisse reprend également !

Interrompue fin février en raison de la pandémie de coronavirus, la Super League suisse va reprendre à son tour. Une décision qui découle d'un vote des 10 clubs.

Super League suisse, reprise envisagée le 19 juin

Arrêtée depuis le 23 février dernier et un spectaculaire match nul 3-3 entre les deux co-leaders, le FC Saint-Gall et les BSC Young Boys, la Super League de Suisse va également reprendre. Ce vendredi, les 10 clubs du championnat de première division se sont mis d'accord pour programmer la reprise au 19 juin, dans l'optique de terminer la Super League 2019/2020 le 2 août. Il reste encore 13 journées à programmer en l'espace de 45 jours, ce qui offrira des semaines ultra chargées. Comme en Allemagne, 5 changements par équipe seront autorisés. Néanmoins, les clubs ont majoritairement voté contre la décision d'élargir la Super League à 12 clubs au lieu de 10 la saison prochaine.

Après 26 journées, Saint-Gall et les Young Boys partagent la tête du classement avec 45 points chacun. Lors du dernier match avant l'arrêt du championnat, Guillaume Hoarau avait égalisé sur un penalty à la 100e minute pour le club de Berne face au FCSG. Le titre de champion a une importance capitale puisqu'il permet aussi au club qui le détient de se qualifier pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, alors que les 2e et 3e places sont qualificatives pour les tours préliminaires de Ligue Europa. Le FC Bâle est 3e avec 40 points et le promu, le Servette Genève arrive en embuscade, 4e avec 37 points. Le FC Thoune, dernier, est pour l'instant relégué. Il compte autant de points (19) que l'avant-dernier, 9e et barragiste, le Neuchâtel Xamax.