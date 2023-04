Publié par Leonard le 13 avril 2023 à 13:56

En déplacement du côté du FC Bâle, l' OGC Nice emmené par Thuram va tenter de sauver l'image de la France sur la scène européenne. Voici les compos.

Ce jeudi soir à 21h, l'OGC Nice, dirigé par Didier Digard, se déplace sur la pelouse du FC Bâle en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Dans une saison perturbée par des résultats en dents de scie et un changement d'entraîneur, les Niçois peuvent prendre une belle option en cas de succès pour disputer une demi-finale de coupe continentale.

FC Bâle : Le déclin d'un géant suisse ?

En difficulté cette saison en championnat (6e sur 10), le FC Bâle a perdu de sa superbe en Suisse au profit de son voisin les Young Boys. Après avoir éliminé dans la douleur aux penaltys les Slovaques du Slovan Bratislava (2-2, 2-2, 4-1 t.a.b), les Suisses tenteront de se défaire du club français.

Sous la direction d'Heiko Vogel, les Bâlois devraient aligner une formation en 3-4-2-1 avec un bloc compact pour laisser le moins d’espaces possibles aux joueurs Niçois. En crise de résultats depuis quelques saisons, ce parcours européen semble être le parfait moyen pour retrouver une effervescence avec ses supporteurs pour le FC Bâle. À noter que le St. Jakob-Park n'affichera pas complet pour ce quart de finale aller.

OGC Nice : Un statut à assumer

Alors que l' OGC Nice s'est incliné le week-end dernier contre le PSG (0-2), le déplacement contre le FC Bâle fait office de bouffée d’oxygène pour une équipe qui oscille entre des bons et mauvais résultats depuis le début de saison. En assumant son statut de favori, les Niçois auront à cœur de se mettre à l'abri avant le match retour à l'Allianz Riviera la semaine prochaine.

Didier Digard, arrivé sur le banc niçois début janvier, devrait mettre en place son 4-3-3 avec un trio offensif K. Thuram - Moffi - Laborde. Touché par l'absence de 6 joueurs (Pépé, Atal, Beka-Beka, Diop, Lotomba, Viti), l' OGC Nice devra faire avec un groupe jeune sur son banc. Emmené par l’expérience de son capitaine Dante, son portier Schmeichel et son meneur Ramsey, habitué des soirées européennes, la jeunesse niçoise devra faire preuve de maturité pour ramener un résultat de Suisse.

Le club étant secoué côté extrasportif avec des accusations de racisme de leur ancien entraîneur Christophe Galtier, l' OGC Nice devra en plus de cela performer avec la pression de tout le championnat français. Dernier représentant tricolore sur la scène européenne, les Aiglons doivent réaliser un beau parcours afin de ramener le plus de points possible à la France pour le coefficient UEFA.

La compo probable du FC Bâle :

Gardien : Hitz

Défenseurs : Lang - Pelmard - Adams

Milieux de terrain : Lopez - Burger - T. Xhaka (c) - Diouf

Attaquants : Males - Zequiri - Amdouni

La compo probable de l' OGC Nice :

Gardien : Schmeichel

Défenseurs : Rosario - Todibo - Dante (c) - Bard

Milieux de terrain : Ramsey - Ndayishimiye - Boudaoui

Attaquants : Laborde - Moffi - K. Thuram