Publié par Enzo Vidy le 21 avril 2023 à 13:03

Battu hier soir par Bâle, l' OGC Nice rate l'opportunité d'aller en demi-finale de la Conference League. Depuis l'élimination, le Gym est pointé du doigt.

OGC Nice : Du rêve au cauchemar

Encore une sale soirée pour le football français jeudi soir. Après le match nul la semaine dernière à Bâle 2-2, l' OGC Nice devait s'imposer devant son public pour espérer rallier les demi-finales d'une Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Si la rencontre a parfaitement démarré pour les locaux avec l'ouverture du score de Gaëtan Laborde à la 9e minute, les Aiglons ont fini par craquer à 5 minutes de de la fin de la partie, en concédant l'égalisation de Jean-Kévin Augustin.

En prolongation, c'est Kasim Adams qui donne l'avantage aux Bâlois à la 98e minute de jeu. L' OGC Nice, dans une ambiance plus que terne tout au long de la rencontre malgré l'évènement, ne parvient pas à revenir, et s'incline fialement 2-1 à l'Allianz Riviera. Une désillusion terrible qui confirme la triste dynamique du club ces derniers temps. Toutes compétitions confondues, le Gym n'a plus gagné depuis 1 mois. À l'issue de ce match, un journaliste n'a pas manqué de fustiger la performance des Aiglons sur cette rencontre.

Daniel Riolo pas tendre avec l' OGC Nice

Présent sur l'antenne de RMC dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final, le journaliste Daniel Riolo n'a pas épargné l' OGC Nice après son élimination en quart de finale retour de la Conference League face au FC Bâle jeudi soir. "Nice a échoué mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement.Jepense que c’est à ranger dans les pires résultats d’une équipe française dans les Coupes d’Europe. C’est affligeant, lamentable. Je n’aurais même pas assez d’adjectifs pour qualifier ce que j’ai vu ce soir face à un adversaire aussi faible." Des déclarations fortes qui ne devraient pas aider les Aiglons à relever la tête, eux qui sont déjà bien impactés par l'affaire Galtier depuis plus d'une semaine maintenant.