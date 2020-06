OGC Nice Mercato : décision radicale pour Youcef Atal

Youcef Atal de l' OGC Nice, dans le viseur du PSG depuis quelques semaines, ne devrait pas quitter le club cet été. Le président niçois Jean-Pierre Rivère a mis les choses au clair concernant l’avenir de son joueur.

Le boss de l' OGC Nice ferme la porte pour Youcef Atal

Auteur de prestations remarquables dans le couloir droit de l’ OGC Nice, Youcef Atal séduit plusieurs clubs européens. Mis à part l’Inter Milan, l’international algérien est annoncé dans le collimateur du PSG. Le club de la capitale a coché le nom du joueur comme possible solution pour l'après-Thomas Meunier, en fin de contrat. Mais Youcef Atal ne devrait pas quitter l’ OGC Nice ce mercato estival qui a déjà débuté en France. Jean-Pierre Rivère, président du club azuréen a en effet fermé la porte à un départ de son joueur international algérien. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le dirigeant niçois a assuré en ce qui concerne l'avenir de son défenseur droit formé au Paradou AC : « On souhaite le conserver, et on va le conserver ».

Bonne nouvelle pour coach le niçois Patrick Vieira

Les propos de Jean-Pierre Rivère sont une bonne nouvelle pour les supporters niçois et Patrick Vieira. Le coach des Aiglons devrait apprécier de pouvoir compter sur son champion d’Afrique 2019 encore la prochaine saison. Cette saison, Youcef Atal a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 14 rencontres (toutes compétitions confondues) avec l'OGC Nice. Au club depuis 2018 après un prêt infructueux au KV Courtrai, il a su saisir sa chance à Nice avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Présentement estimé à une vingtaine de millions d'euros, il devrait continuer de prendre de la valeur au club où Patrick Vieira compte sur lui pour la saison 2021. Le latéral droit ne pourra espérer un départ vers un club d'un niveau plus élevé qu'après cette nouvelle saison qui sera pour lui celle de la confirmation.