Le comportement de Francesco Farioli a agacé son homologue rémois, lors de la victoire de l'OGC Nice face au Stade de Reims ce dimanche.

OGC Nice : Le Gym se relance dans la douleur contre Reims

Une semaine après la première défaite de la saison à Nantes (1-0), l'OGC Nice voulait repartir de l'avant face à Reims. Ce dimanche, le club dirigé par Francesco Farioli accueillait son adversaire pour la 15ème journée de Ligue 1. L'objectif, qui était de revenir à 4 points du leader parisien, a été rempli dans la douleur. Le Stade de Reims s'est montré très solide dans cette partie.

Le scénario se décante en seconde période, avec le premier but signé Gaëtan Laborde (1-0, 55'). Les hommes de Will Still réagissent à moins d'un quart d'heure du terme, avec la tête victorieuse de Yunis Abdelhamid (1-1, 78'). Le match étant équilibré, on se dirigeait droit vers un match nul. C'était sans compter sur Jérémie Boga, qui inscrit le dernier but sur une faute de main de Yehvann Diouf (2-1, 82'). Au classement, les Aiglons reprennent la deuxième place à leurs rivaux monégasques. Le SDR, lui, sort du top 5 avec les autres résultats de la journée. Le club champenois, septième, compte 2 points de retard sur Brest, cinquième.

Will Still n'a pas apprécié le chambrage de Francesco Farioli

Dans cette rencontre plutôt pauvre en occasions, un évènement aura marqué les esprits : la colère de Will Still sur le dernier but niçois. Francesco Farioli s'est montré un peu trop véhément à son goût, lors de la célébration du but de Jérémie Boga. Au micro de Prime Video, l'entraîneur du Stade de Reims a fait savoir qu'il n'avait pas apprécié sa provocation envers son banc.

Le technicien de 31 ans s'est fendu d'un avertissement plus qu'explicite à l'encontre de son homologue azuréen : « Quand tu marques un but, ne viens pas me narguer parce que j’ai juste envie de te frapper ». Il est ensuite resté plus mesuré dans ses propos, lui demandant simplement de ne pas venir provoquer. « Je ne trouve pas ça nécessaire » a ajouté Will Still, qui a tout de même salué le travail de l'Italien. « Ce n’est qu’un détail, félicitations à lui. Il fait un boulot remarquable ». Pas sûr que les deux hommes deviennent amis à l'avenir.