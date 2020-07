PSG Mercato : SSC Naples, réponse cash de Kalidou Koulibaly

Priorité du PSG pour remplacer Thiago Silva, Kalidou Koulibaly a répondu à l'intérêt du club de la capitale française dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

PSG : Kalidou Koulibaly se retire du marché

Kalidou Koulibaly a répondu à l’intérêt du PSG de façon très claire. Il a confié au média transalpin qu’il n’est pas sur le marché des transferts cet été. Le défenseur du SSC Napoli a tenu à faire savoir que « sa famille et lui se sentent très bien à Naples ». Dès lors, il ne voit pas « pourquoi il devrait parler du mercato, alors qu’il n’y a rien à l’horizon ». En effet, Kalidou Koulibaly est conscient de l’intérêt de plusieurs clubs pour ses services. Le Paris Saint-Germain est en bonne position sur la liste des clubs désirant l'extirper des rangs du Napoli lors de ce mercato estival. En réponse à ses prétendants, il affirme être « à 100% avec le SSC Napoli ». Le Sénégalais est même agacé « d’être associé à des clubs tous les jours ». L’arrière central de 29 ans évolue au club italien depuis 2014, en dépit des actes racistes dont il est victime. Il n’envisage pas un départ du club de Serie A et explique ce choix par le fait que les Napolitains « sont bien » avec lui et qu'il vit paisiblement en Campanie.

Kalidou Koulibaly renvoie le PSG vers les dirigeants du SSC Naples

Kalidou Koulibaly est sous contrat avec le SSC Napoli jusqu'au 30 juin 2023. D'après Transfermarkt, il vaut 56 M€ sur le marché. En plus du PSG, Manchester United et Liverpool souhaitent le recruter. Bien que ne voulant pas quitter les Gli Azzurri, il admet que « dans le football, on ne sait jamais ce qu’il va se passer ». Le joueur formé au FC Metz assure qu'il « n'a jamais parlé d’un départ à ses dirigeants ». Cependant, il est possible de « trouver une solution » avec le club, si les responsables veulent le transférer.