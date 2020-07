OL Mercato : Memphis Depay, rendez-vous fixé pour son avenir

L’ OL a proposé une prolongation de contrat à Memphis Depay, dont le bail expire le 30 juin 2021. L’attaquant n’a toujours pas donné son accord, mais il s'est fixé un délai pour répondre à l’offre de Jean-Michel Aulas.

Prolongation de Memphis Depay, sa réponse à Lyon attendue

Recruté par l’OL à Manchester United en janvier 2017, Memphis Depay entame sa dernière saison de contrat. Désigné capitaine de l’équipe, le joueur des Lyonnais est désormais un cadre confirmé. Ainsi, le club rhodanien souhaite prolonger son bail depuis des mois. Les négociations entamées ont été bloquées dans un premier temps par le gros coup dur de sa blessure (rupture du ligament croisé du genou en décembre 2019), puis par la crise de COVID-19 ensuite. Toutefois, la question de l’avenir de ce dernier à l’Olympique Lyonnais est toujours d’actualité. D’après les indiscrétions de Tutto Mercato Web, Memphis Depay attend la fin de saison 2019-2020 pour prendre sa décision. En d’autres termes, il donnera sa réponse à Jean-Michel Aulas après la finale de la coupe de la Ligue face au PSG et le match décisif contre la Juventus en Ligue des Champions. En effet, ces deux compétitions détermineront le sort de l’Olympique Lyonnais. Si l’équipe de Rudi Garcia remporte la coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, elle serait qualifiée pour la Ligue Europa. Si elle est championne d’Europe, à l’issue du "Final 8", elle sera automatiquement qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions.

Memphis Depay à l'OL sans coupe d'Europe ?

Memphis Depay veut donc connaître l’issue de la saison de l’OL, avant de décider de son futur. Toutefois, il est évident que le joueur de 26 ans, habitué à relever les défis dans les joutes internationales, n’est pas enclin à passer une saison sans disputer de coupe d’Europe. L'ancien joueur du PSV Eindhoven ne le cache d'ailleurs pas dans ses déclarations. Il a récemment annoncé qu'il voulait rejoindre un club plus grand que l'Olympique Lyonnais afin d'améliorer ses performances et de remporter des trophées individuels et collectifs. On pense alors au Real Madrid ou au Bayern Munich qui surveillaient sa situation à des moments, selon la presse allemande.