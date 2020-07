OL : CDF, Juventus, le message du capitaine Memphis Depay

L’OL a terminé le tournoi Veolia par une victoire contre le Celtic Glasgow (2-1). Buteur lors de cette rencontre, Memphis Depay s’est projeté sur les grands rendez-vous qui attendent Lyon.

Memphis Depay envoie un message à Paris et à la Juventus

Battu par les Rangers Glasgow jeudi, l’OL s’est imposé samedi contre le Celtic lors du dernier match du tournoi Veolia (2-1). Memphis Depay a scellé le succès des siens en inscrivant le deuxième but lyonnais. Après ce succès, le capitaine lyonnais s’est livré sur son état de forme. L’attaquant néerlandais a signé son retour cet été après six mois de blessure. S’il se dit « très fatigué », le joueur de 26 ans a déjà en tête la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. « Oui je suis prêt (…) Je travaille dur, je suis heureux de pouvoir rejouer. Même si, en tant qu’équipe, il faut qu’on parle et qu’on reste concentré », a confié Depay selon les propos relayés par RMC Sport.

Impatient de retrouver la Ligue des Champions

Après la finale de la Coupe de la Ligue (31 juillet), l’OL a un autre rendez-vous important en août. Memphis Depay et les siens ont un huitième de finale retour contre la Juventus de Turin. Un choc que le Néerlandais a également en ligne de mire. « J’ai joué mon premier match il y a trois semaines, je travaille dur. Au départ, je visais l'Euro, maintenant, je travaille beaucoup pour les playoffs », a indiqué l’ancien mancunien. Memphis Depay était sur une bonne lancée en C1 avant sa grave blessure en décembre. Il en était à 5 buts en autant de rencontres de Ligue des Champions. Avant ces derniers rendez-vous de la saison, l’OL va disputer deux derniers matches de préparation. Les hommes de Rudi Garcia vont affronter La Gantoise (le 22 juilllet) avant de rencontrer le Royal Antwerp (le 24 juillet).