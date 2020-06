Coupe de France - Coupe de la Ligue, 20 000 spectateurs espérés

Reportées, les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue se joueront début de saison prochaine. La FFF souhaite que 20 000 spectateurs prennent part à chaque finale.

Coupe de France, Coupe de la Ligue : 1/4 du Stade de France ouvert ?

D'après les informations de RMC Sport, la Fédération Française de Football (FFF) travaille d'arrache-pied pour programmer les finales de Coupe de France (PSG - ASSE) et de Coupe de la Ligue (PSG - OL). Noël Le Graët, le président de la FFF, souhaite que l'affiche PSG - ASSE se déroule en premier puisque la Coupe de France représente la symbiose entre le monde professionnel et le monde amateur. En termes de calendrier, deux scénarii sont à l'étude : les finales pourraient se dérouler soit le 25 juillet et le 1er août, soit le 1er et le 8 août, sans que l'hypothèse d'une programmation le vendredi soir ne soit exclue.

Les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue délocalisées ?

Un temps évoquée, la délocalisation des finales ne devrait pas avoir lieu. La FFF envisage 3 possibilités : le huis clos total, l'ouverture d'un seizième du stade afin d'accueillir 5 000 spectateurs ou, plus ambitieux encore, la mise à disposition de 20 000 places, soit l'équivalent d'un quart du stade. C'est évidemment cette dernière option que Noël Le Graët privilégierait. Plus d'informations devraient faire suite au comex de l'UEFA du 17 juin et à l'allocution d'Édouard Philippe, probablement le 18, concernant la phase 3 du déconfinement.