Stade Rennais Mercato : Holveck dresse l'état des lieux !

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a fait le point sur le mercato de son club au niveau des arrivées. Mohammed Salisu, Serhou Guirassy : Holveck livre les tendances actuelles.

Salisu au Stade Rennais, ça devient mission impossible

Cible du Stade Rennais de longue date, le défenseur du Real Valladolid, Mohammed Salisu, ne devrait pas rejoindre la Bretagne. C'est Southampton qui a devancé le SRFC pour le défenseur ghanéen. "Malheureusement, on savait depuis le départ qu'il préferait la Premier League. On avait des doutes quant à l'obtention de son permis de travail mais il semblerait qu'il l'est acquis. On était son choix premier en cas de non-obtention", a déclaré le président du Stade Rennais au micro de RMC Sport. Sauf énorme retournement de situation, Mohammed Salisu ne sera donc pas Rennais la saison prochaine.

Serhou Guirassy trop cher pour le SRFC ?

Pisté par le club de Nicolas Holveck pour renforcer le secteur offensif, Serhou Guirassy ne va pas être bradé par Amiens, relégué en Ligue 2. "Serhou était la priorité dès le départ du mercato mais il y a des prix qu'on ne peut pas atteindre. Je respecte les clubs vendeurs, je ferais pareil", a confié l'homme d'affaires de 49 ans. Concernant l'alternative Darwin Nuñez, le président du SRFC n'a pas dévoilé beaucoup d'indices, hormis le fait qu'il est un très bon joueur.