PSG Mercato : Eduardo Camavinga après Lionel Messi, ça se précise

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 06:55

Après avoir enregistré officiellement la signature de Lionel Messi, le PSG va-t-il recruter Edouardo Camavinga en provenance du Stade Rennais ? En tout cas, le club breton, lui, est tout disposé à délivrer un ticket de sortie au milieu de terrain de 18 ans.

Florian Maurice annonce la couleur pour Camavinga

À un an de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga refuse toujours de prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Et comme l’a déjà répété son président Nicolas Holveck, il est hors de question de le laisser partir gratuitement dans douze mois. Pour la direction du SRFC, les choses sont très claires pour le jeune international français : soit il prolonge, soit il s’en va. D’ailleurs, le directeur sportif du Stade Rennais l’a encore martelé en marge de la première journée de Ligue 1 contre le RC Lens (1-1).

« Je le répète, quand un joueur arrive à un an de la fin de son contrat, soit il s'en va, soit il prolonge. Pas de proposition concrète sur le bureau du président. On travaille encore pour prolonger Eduardo, on n'a toujours pas avancé à ce niveau-là. Il reste 3 semaines sur le mercato », a expliqué Florian Maurice, ouvrant ainsi la porte à un départ de Camavinga d’ici la fin du mercato. Un appel lancé au Paris Saint-Germain ?

Le PSG prêt à investir 40M€ pour Eduardo Camavinga ?

Lundi, Foot Mercato a révélé que Lionel Messi ne sera pas le dernier coup du PSG avant la fermeture du marché des transferts. Leonardo continue donc de scruter sur le marché et le protégé de Bruno Genesio fait toujours partie des cibles parisiennes. « Le club de la capitale n’exclut pas d’autres coups sur le mercato et continue de lorgner Eduardo Camavinga. Le jeune milieu français va bien être l’objet d’une offensive parisienne en fin de mercato.

L’intérêt a clairement été signifié au clan Camavinga », assure le média sportif qui ajoute même que le natif de Miconje « a envie de rallier le Paris Saint-Germain, conscient qu’une telle opportunité est difficile à refuser. Courtisé également par Manchester United, qui prépare la succession de Paul Pogba, il favorise un transfert à Paris. »

Toujours selon la même source, les dirigeants rennais réclament une enveloppe de 50 millions d’euros, mais avec la situation contractuelle de Camavinga, un transfert pourrait très bien se négocier contre un montant beaucoup moins élevé. L’Insider Mohamed Toubache-Ter évoque un prix de 40 millions d’euros que les Rouges et Noirs attendraient pour laisser filer leur joyau français. Reste à savoir si le PSG voudra s’aligner sur ces montants.