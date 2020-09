OM Mercato : David Friio, Pablo Longoria réalise un gros coup

Pablo Longoria ne veut pas se limiter à renforcer le groupe professionnel de l’ OM. Le nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille serait sur le point de signer David Friio pour la cellule de recrutement.

OM : David Friio bientôt Marseillais

On avait annoncé un mercato estival difficile pour l'écurie phocéenne. Mais c'est loin d'être le cas. Malgré ses difficultés économiques, l’ OM réalise un mercato qui n’est pas à plaindre, même s’il n’est pas de folie non plus. Pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas, les recruteurs marseillais ont déjà signé le milieu défensif Pape Gueye (arrivé libre du Havre AC), le défenseur central Leonardo Balerdi (prêté par le Borussia Dortmund) et le latéral gauche Yuto Nagatomo (arrivé libre de Galatasaray). Mais le nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, ne veut pas se contenter de renforcer le groupe professionnel. Selon L’Equipe ce mardi, le directeur du football de l’ OM est en passe de signer David Friio pour être le chef des recruteurs olympiens, tant pour le groupe professionnel que pour le centre de formation.

David Friio, un bon coup pour les Marseillais ?

David Friio, dont l’arrivée à l’ OM serait imminente, n’est pas un bleu du recrutement. Après avoir travaillé pour Manchester United, l’homme de 47 ans a récemment servi à l’ASSE. L’ancien milieu de terrain français a quitté le Forez il y a quelques mois. C’est donc un expert que Pablo Longoria s’apprêterait à faire venir à la cellule de recrutement des Olympiens.