OL Mercato : Houssem Aouar, Arsenal dégaine pour le recruter

L’OL ne retiendra pas Houssem Aouar s’il a une proposition concrète cet été. Il dispose d’un bon de sortie, comme l’a confirmé Juninho. Présent sur la liste des prétendants du meneur de jeu, Arsenal serait passé à l’offensive pour le transférer.

Pour Houssem Aouar, Arsenal propose 55 M€

Houssem Aouar est sur le marché des transferts et plusieurs clubs, notamment Manchester City, la Juventus et le Real Madrid sont depuis longtemps à l’affût pour tenter de le recruter. Cependant, le nouveau venu parmi les courtisans du joueur formé à l’OL, Arsenal, se montre plus pressant. D’après le compte insider @AFC_Source, les Gunners ont fait une première offre à l’Olympique Lyonnais. Selon la source, « Arsenal a transmis une proposition à Lyon concernant Houssem Aouar, à hauteur de 55 M€ ». Désormais, le club londonien attend la réponse du club rhodanien. En effet, l’OL espère un gros chèque pour céder Houssem Aouar. La cote de ce dernier est estimée à près de 50 M€ par Transfermarkt. Cependant, Lyon attendrait au moins 60 M€ pour libérer le néo-Tricolore.

Le meneur de jeu de l'OL décisif en Ligue des champions

Notons que le joueur de 22 ans a fait une campagne remarquable avec l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions. Il a pris part à 8 matchs sur les 10 disputés par les Gones dans la compétition. Houssem Aouar y avait inscrit un but et délivré 6 passes décisives. Ses coéquipiers et lui ont été éliminés en demi-finale par le Bayern Munich, mais ils ont réussi l’exploit de sortir la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale et Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale.