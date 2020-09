Mercato Stade rennais : Camavinga, problème avec son entourage ?

Un problème Eduardo Camavinga commence à pointer son nez au Stade rennais. Le néo-international français ne devrait pas partir cet été, mais ses proches commencent à préparer son transfert pour la saison prochaine. Problème, le prix auquel ils souhaitent voir le joueur quitter le SRFC ne colle pas à celui auquel pensent les dirigeants Rennais.

Eduardo Camavinga, les intérêts du Stade rennais menacés

Le président du Stade rennais, Nicolas Holveck était à l’ As Monaco lorsque le PSG a déboursé 180 millions d’euros pour acheter Kylian Mbappé. Réaliser le même exploit à Rennes devrait assoir son autorité au club breton. La star de l’équipe de France sortait à peine de l’adolescence avec un potentiel énorme que les dirigeants monégasques ont su monétiser. Au SRFC, la même situation a des chances de se produire pour le dirigeant avec Eduardo Camavinga. Ce joueur est certes estimé à 37 millions d’euros par certaines agences spécialisées, mais devrait valoir beaucoup plus au moment de son transfert. Avec son statut d’international français et surtout la prestation qu’il a livrée chez les Bleus face à la Croatie, le natif de Miconje a montré une rapidité d’adaptation à une nouvelle équipe. Déjà courtisé par le Real Madrid, le Bayern Munich puis par le PSG, c’est la proposition financière d’un de ces clubs qui va déterminer son avenir.

Le SRFC pourrait perdre son emprise sur le dossier

Mais déjà, au Stade rennais, on espère toucher au moins 100 millions d’euros pour le transfert d' Eduardo Camavinga. Petit problème, selon As, les proches du joueur prépareraient son départ pour la saison prochaine pour seulement 40 millions d’euros. Rennes ne devrait pas voir les choses sous cet angle. Ce son de cloche divergeant devrait causer un problème dans la stratégie du club breton pour la vente future d' Eduardo Camavinga. Tout le monde étant d’accord qu’un départ avant le 5 octobre est impossible, cela donne du temps aux uns et aux autres d’accorder leurs violons. Cette information venant du cercle du joueur pourrait d’ailleurs compliquer les négociations pour la prolongation du contrat du joueur. Son actuel bail prend fin le 30 juin 2022, ce qui ne va pas mettre le Stade rennais en position de force à l'approche des négociations d'un transfert de Camavinga.