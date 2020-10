Ligue des champions : Le PSG, l’OM et le Stade Rennais situés

Le tirage au sort de la Ligue des champions a rendu son verdict. Le PSG, l’OM et le Stade rennais connaissent leurs adversaires respectifs à l'issue du tirage effectué ce jeudi.

Ligue des champions : Le PSG tombe sur Manchester United, RB Leipzig

Finaliste de la Ligue des champions 2019-2020, le PSG repart à la conquête du trophée qui échappe à son palmarès. Pour commencer la compétition, le club de la capitale évoluera dans le Groupe H aux côtes de Manchester United, du RB Leipzig qu'il avait éliminé (3-0) en demi-finale de la C1 en août dernier au Portugal. Un groupe abordable vient d’être servi aux Parisiens vu leur objectif très élevé pour cette nouvelle saison. L’OM est tombé dans un Groupe (C) difficile, composé du FC Porto, de Manchester City et de l'Olympiakos. Les Phocéens renouent avec la coupe d’Europe deux ans après leur finale perdue de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid (3-0). Quant au Stade rennais, il affrontera le FC Séville, Chelsea et Krasnodar en phase de poule dans le Group E de la Ligue des champions 2020-2021. Le club bretillien est à sa première participation à ce niveau de la compétition européenne.

Avant ce tirage, le président Rennais Nicolas Holveck avait affiché une forte envie d'affronter un grand d'Europe. Le Real Madrid lui semblait un bon client pour les débuts du SRFC dans la course à la Coupe aux grandes oreilles. Avec Chelsea, le Stade rennais croisera tout de même le fer contre une grosse cylindrée d'Europe. Un passage au tour suivant lui permettra de se mesurer à davantage de grandes équipes.

Les huit groupes de la phase de poule

Groupe A : Bayern Munich, Atlético Madrid, Salzburg, Locomotiv Moscou / Groupe B : Real Madrid, Shaktar Donetsk, Inter Milan, Mönchengladbach / Groupe C : FC Porto, Manchester City, Olympiakos, OM / Groupe D : Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland / Groupe E : FC Séville, Chelsea, Krasnodar, Stade rennais / Groupe F : Zénith, Borussia Dortmund, Lazio Rome, Club Bruges / Groupe G : Juventus, FC Barcelone, Dynamo Kiev, Ferencváros / Groupe H : PSG, Manchester United, RB Leipzig, İstanbul Başakşehir.