OL Mercato : Houssem Aouar, un autre prétendant se retire

Publié le 01 novembre 2020 à 15:13

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs lors du mercato estival, Houssem Aouar, joueur de l’ OL, voit ses prétendants l’abandonner l’un après l’autre. Après la Juventus Turin qui ne serait plus attirée par le profil du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Arsenal se serait lui aussi retiré du dossier.

OL : Arsenal se retire du dossier Haoussem Aouar

Attiré par le profil de Houssem Aouar cet été, Arsenal n’a toutefois pas pu signer le milieu de terrain de l’ OL en raison du prix réclamé par Jean-Michel Aulas et son staff (50 millions d’euros). Un prix qui avait déjà convaincu la Juventus Turin, également intéressée lors du mercato estival, de se retirer pour se concentrer sur d’autres pistes. Arsenal vient de faire comme la formation de Serie A. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club londonien ne serait plus chaud pour attirer le prodige de l' OL au mercato de janvier prochain. Les recruteurs du club de Premier League préfèrent se concentrer sur une signature du jeune hongrois de 20 ans, Dominik Szoboszlai, brillant avec le RB Salzbourg depuis le début de la saison.

Le Lyonnais toujours sollicité

Malgré le retrait de la Juventus Turin et d’Arsenal, Houssem Aouar serait toujours très convoité sur le marché. Intéressés lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain et Manchester City seraient toujours aux trousses du prodige de l’ OL. Les recruteurs parisiens et citizens auraient mis le dossier en attente pour le relancer en janvier ou en fin de saison. Voilà qui annonce une concurrence serrée entre ces deux grosses écuries européennes pour la signature de l’international français de 22 ans. De quoi troubler le sommeil de l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia, désireux de conserver son ossature pour augmenter ses chances d’atteindre l’objectif fixé par Jean-Michel Aulas, à savoir finir sur le podium de Ligue 1.













Par JOËL