Stade Rennais : Petr Cech va retrouver son premier amour

Publié le 03 novembre 2020 à 09:30

Le Stade Rennais se déplace à Londres, sur la pelouse de Stanford Bridge, pour y affronter Chelsea, lors de la 3e journée de Ligue des champions. Les Rouge et Noir vont retrouver leur ancien gardien, Petr Cech (38 ans), toujours dans le staff des Blues, mais également placé sur la liste des gardiens disponibles pour la Premier League et la C1 par Frank Lampard.

Petr Cech au bon souvenir du Stade Rennais

C'est un match déterminant pour le Stade Rennais, mercredi soir (21 h), sur le terrain des Blues de Chelsea. Le leader anglais du groupe n'a toujours pas encaissé de but dans la compétition après un nul (0-0) à domicile contre le Séville FC et une nette victoire à Krasnodar (4-0). De leur côté, les Rouge et Noir ont été tenus en échec par les Russes (1-1) et ont été battus par les Sévillans (0-1). Si le SRFC parvenait à créer l'exploit en accrochant le géant anglais, il pourrait regarder avec espoir la troisième place qualificative en Ligue Europa. Mais les Rennais vont surtout retrouver à Londres une grande figure du club. Le gardien Petr Cech, 38 ans, fait partie du staff de Chelsea et est même le 4e gardien de l'équipe première en championnat et en Ligue des champions. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le gardien tchèque est revenu sur ses années rennaises.

À Chelsea, comme on se retrouve

Petr Cech a passé deux saisons au Stade Rennais, de 2002 à 2004, avant de s'établir à Chelsea pendant de longues années (2004-2015). Mais le gardien tchèque n'en a pas pour autant oublié ses années en Rouge et Noir. "Très heureux" de tomber dans le même groupe que le SRFC, Petr Cech a raconté quelques souvenirs rennais. "Sur le moment, lors du tirage, j'ai repensé à mon arrivée à Rennes, en juillet 2002. À l'époque, le projet était de rivaliser avec l'OL, l'OM et le PSG, et de participer à terme à la Ligue des champions. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Les mauvais résultats se sont enchaînés, l'entraîneur (Philippe Bergeroo) a été limogé et on s'est sauvé de justesse, après avoir été longtemps relégables." Insuffisant pour que le portier garde un mauvais souvenir de son passage en Bretagne.

"J'ai passé deux balles années au Stade Rennais, s'est souvenu Petr Cech. Je me rappelle de la ferveur qui régnait lors des matches qu'on disputait au stade de la Route de Lorient (ex-Roazhon Park, ndlr). Tu sentais la passion d'une ville, d'une région. Depuis mon départ, j'ai continué à suivre l'évolution du club, qui a régulièrement progressé au niveau de ses infrastructures et de ses résultats. La participation à la Ligue des champions est la conséquence logique de cette évolution. D'une certaine manière, Rennes a atteint l'objectif qu'il s'était fixé il y a 18 ans, quand j'avais signé là-bas. Je suis heureux pour le club, même si je pensais qu'il attendrait moins longtemps pour jouer cette compétition." Depuis, les choses et les personnes ont bien changé. Petr Cech est revenu à Rennes l'an dernier, lors du match de Ligue Europa entre le Stade Rennais et Arsenal : "J'ai reconnu des visages familiers, comme un intendant ou le chauffeur du car des joueurs, jean-Pierre."













Par Matthieu